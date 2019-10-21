цей матеріал доступний українською

В Виннице отгремел трехдневный "ГогольFest" (видео)

11:59, 21 октября 2019
Кино и музыка
2059 0
Alyona Alyona выступила на заключительном концерте / скриншот

В Виннице завершился трехдневный "ГогольFest". Наибольший ажиотаж вызвала опера "ИОВ". Это мистически-театрализованное действо от режиссера Влада Троицкого.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЕвровидение 2020: в Украине стартует нацотбор по новым правилам

В целом нынешний арт-фестиваль удивил ценителей современного искусства неожиданными инсталляциями и перформансами. Художники превратили огромные ангары бывшего завода "Кристалл" в вычурные художественные объекты. Все сопровождалось световыми и звуковыми эффектами.

В течение 3-х дней, по подсчетам организаторов, фестиваль посетили более 13 тысяч человек. Свои работы представляли не только украинские, но и европейские художники. Приехали на мероприятие, в частности, театры из Швейцарии, Литвы и Великобритании.

Закрыли "ГогольFest" реперша Alyona Alyona и группа "Вагоновожатые".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Винница#ГогольFest