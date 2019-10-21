В Виннице отгремел трехдневный "ГогольFest" (видео)

Alyona Alyona и "Вагоновожатые" закрыли фестиваль.

В Виннице завершился трехдневный "ГогольFest". Наибольший ажиотаж вызвала опера "ИОВ". Это мистически-театрализованное действо от режиссера Влада Троицкого.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В целом нынешний арт-фестиваль удивил ценителей современного искусства неожиданными инсталляциями и перформансами. Художники превратили огромные ангары бывшего завода "Кристалл" в вычурные художественные объекты. Все сопровождалось световыми и звуковыми эффектами.

В течение 3-х дней, по подсчетам организаторов, фестиваль посетили более 13 тысяч человек. Свои работы представляли не только украинские, но и европейские художники. Приехали на мероприятие, в частности, театры из Швейцарии, Литвы и Великобритании.

Закрыли "ГогольFest" реперша Alyona Alyona и группа "Вагоновожатые".