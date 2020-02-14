Чешский перевозчик перенесет запуск поезда из Праги до границы с Украиной

Перевозчику не удалось получить разрешение на начало перевозок на маршруте с марта.

Чешский частный транспортный оператор Leo Express, скорее всего, перенесет запуск курсирования поездов по маршруту Прага - Краков - Перемышль - Медыка (польско-украинская граница) с марта на июнь 2020 года.

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Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на информацию польских СМИ.

Перенос связан с тем, что польский оператор ж/д инфраструктуры PKP PLK не включил новое железнодорожное сообщение в мартовское расписание движения поездов. Поэтому в Leo Express сообщили, что надеются на запуск поездов по новому маршруту теперь уже с июня.

"PKP PLK, которая управляет движением поездов на польских путях, не согласилась с нашим предложением о включении в расписание конкретных часов отправления поездов. Мы все же могли бы попытаться запустить наши рейсы быстрее, но во втором квартале запланированы ремонты на отрезке Жешув-Перемышль, так что это также помешало бы нам. Именно поэтому мы постараемся договориться с PKP PLK о следующем графике движения поездов и надеемся, что в июне уже будут курсировать первые поезда по маршруту Медыка-Прага", - прокомментировал Юрай Андрейка, отвечающий за польско-украинский рынок в Leo Express.

Напомним, что чешская компания в прошлом году получила разрешение на обслуживание маршрута Прага-Краков-Перемышль-Медыка от UTK - Администрации ж/д транспорта Польши. Но получение разрешения по времени совпало с завершением формирования зимнего ж/д расписания, и поездам Leo Express не нашлось места в зимнем графике движения поездов по территории Польши. Поэтому в Leo Express надеялись "вклиниться" в расписание уже в марте.

Отметим, что разрешение UTK предусматривает возможность выполнения чешским оператором рейсов четырех пар поездов ежедневно в течение ближайших пяти лет - до 10 декабря 2024 года. В Польше перевозчик получил право останавливать свои поезда в 17 пунктах, среди которых Катовице, Краков, Тарнув, Жешув, Перемышль.

В начале 2019 года в Leo Express заявляли, что видят приоритетом продление маршрута на территорию Украины - до приграничной станции Мостиска во Львовской области. Но для этого частный оператор должен решить вопрос возможности доступа на украинскую ж/д инфраструктуру с УЗ и то, как будет осуществляться пограничный контроль - с Госпогранслужбой.

Также напомним, что крупнейший чешский частный ж/д оператор RegioJet в конце 2019 года подал заявку в Администрацию железнодорожного транспорта Польши относительно возможности запуска своих поездов по аналогичному маршруту - Прага-Перемышль-Медыка.