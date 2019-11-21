Чешский перевозчик запустит поезда до границы с Украиной

Польша разрешила Leo Express обслуживать маршрут Прага-Краков-Медыка.

Частный чешский перевозчик Leo Express получил разрешение на запуск регулярных ж/д рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной.

Читайте такжеВ Украине в следующем году появятся новые маршруты поездов

Как пишет Rynek kolejowy, UTK (Администрация железнодорожного транспорта Польши) разрешил Leo Express с 11 декабря этого года обслуживать маршрут Прага-Медыка. Разрешение выдано 15ноября на пять лет - до 10 декабря 2024 года, передает liga.net.

Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно. На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле.

При этом отмечается, что с декабря 2019 года поезда Leo Express еще не будут курсировать по этому маршруту. Сроки не называются. На запрос журналистов в чешкой компании пока не ответили.

Напомним, о планах запустить первый поезд от границы Украины через Краков до Праги в декабре 2019 года в компании Leo Express заявляли еще январе.

В августе еще один чешский частный перевозчик - RegioJet сообщил, что о планирует запустить прямой поезд Прага-Мостиска с июня 2020 года.