Борьба с туристами: в Амстердаме хотят запретить продажу каннабиса

Власти города планируют прибегнуть к таким мерам, чтобы уменьшить поток туристов.

В Амстердаме рассматривают различные способы уменьшения чрезмерного количества туристов. Исследование показало, что ограничения по продаже каннабиса существенно повлияет на посещение города.

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Глава города Фемка Халсема стремится заручиться политической поддержкой, сообщает 24 канал со ссылкой на The Guardian.

Социологи провели исследование и выяснили, что треть иностранных туристов и почти половина британцев будут реже посещать город, если им запретят покупать каннабис в специализированных кофейнях. Поэтому руководительница собирается сократить количество торговых точек, продающих каннабис.

Кроме того, с 1 апреля официально будут запрещены групповые экскурсии в районе "красных фонарей" и других районах столицы с окнами для секс-работников. Для экскурсий в других центральных районах потребуется разрешение.

Городской совет уже проголосовал за ограничение размера туристических групп до 15 человек. Им запретят останавливаться в оживленных местах, таких как узкие мосты или входы магазинов и ресторанов в часы их работы.

Гиды, нарушающие правила, будут оштрафованы на 190 евро.

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