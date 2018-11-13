Назван самый зависимый от туризма город мира

Канкун превратился в мекку массового туризма в 1972 году, именно тогда туристический сегмент стал одним из самых быстрорастущих в городе.

Мексиканский Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма.

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По данным всемирного совета по туризму и путешествиям, туристы приносят городу порядка 49,6% его ВВП, передает Обозреватель. Канкун превратился в мекку массового туризма в 1972 году, именно тогда туристический сегмент стал одним из самых быстрорастущих в городе. В настоящее время Канкун пользуется популярностью в основном среди американских и канадских туристов.

На втором месте в рейтинге - марокканский Марракеш (30,2% ВВП). Основными его посетителями являются французы. На третьем - китайский Макао (29,3% ВВП).

Также в десятку зависимых от туризма городов вошли: Орландо (18,7% ВВП), Анталья (17,6% ВВП), Венеция (11,4% ВВП), Лас-Вегас, Бангкок, Дубай и Дубровник (17,4% ВВП). Число посетителей Дубровника заметно увеличилось после того, как город показали в сериале "Игра престолов". Теперь же наплыв туристов заставляет городские власти думать о том, как упорядочить этот поток, который стал значительно отражаться на повседневной жизни местных жителей и инфраструктуре.