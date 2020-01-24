На Певческом поле началось празднование китайского Нового года (видео)

В Киеве на Певческом поле открылся фестиваль китайских фонарей.

В Киеве на Певческом поле начались гуляния по случаю китайского Нового года.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается Новый год в Китае всегда отмечают 16 дней с размахом. Убедиться в этом и почувствовать атмосферу китайского праздника в Киеве можно на Певческом поле. Там уже начались гуляния.

Здесь можно увидеть световое шоу, невероятные инсталляции и традиционные для Китая красные фонари. Также сюда привезли уникальный огненный орган.

Ранее УНИАН сообщал, что Пекин отменяет масштабные новогодние празднования из-коронавируса. Кроме того, Китай отменяет, в частности, локальные ярмарки и международный карнавальный фестиваль в Гонконге с 25 по 28 января, которые в последние годы привлекли толпы туристов.