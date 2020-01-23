Лучшие книги о путешествиях: топ книг, которые вдохновляют путешествовать

УНИАН собрал топ лучших книг о путешествиях, которые являются одним из источников вдохновения на открытие новых стран.

Когда нет возможности отправиться в путешествие, можно хоть на пару часов «уехать» в книгу.

УНИАН составил список захватывающих и небанальных книг о путешествиях, которые станут прекрасным вариантом для отдыха и вдохновят на открытие новых уголков мира и Украины.

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Книги про путешествия

Э.Гилберт “Есть, молиться, любить”

«Есть, молиться, любить» – это комбо из поисков себя и оды путешествиям. Лиз Гилберт так романтично рассказывает об Италии, Индии и Бали, что хочется немедленно отправиться на поиски себя именно туда.

Пикантности книге добавляет тот факт, что это мемуары автора. Гилберт описывает свое путешествие после развода с мужем и открытия во время этой поездки.

Ж.Верн “Вокруг Света за 80 дней”

Если вы до сих пор не прочли эту книгу, не удивляйтесь, что в жизни не хватает приключений. В «Вокруг света за 80 дней» Верн описывает невозмутимого англичанина и его расторопного слугу, которые на спор спешат как можно скорее обогнуть земной шар. По дороге их, конечно же, ждет масса приключений. Книга написана в 1872 году, и с тех пор вдохновляла на путешествия не одно поколение людей по всему миру.

И.Ильф и Е.Петров “Одноэтажная Америка”

Вы ведь слышали о передаче “Одноэтажная Америка” с Ургантом и Познером? Так вот, эти двое следовали маршруту, описанному в одноименном произведении Ильфа и Петрова в 1935-36 гг. Интересно сравнивать впечатления авторов и ведущих от одних и тех же мест США с разницей в 70 лет.

Даже если не собираетесь в Штаты, прочтите эту книгу - не пожалеете о потраченном времени и сможете поддержать беседу с вернувшимися с Work&Travel.

М.Твен “Простаки за границей”

Большая, как именовал ее сам Твен, увеселительная поездка из Соединенных Штатов в Палестину (второе название книги — «Путь новых паломников») через Марсель, Париж, Сицилию, Грецию и даже Одессу с Севастополем (куда Твен попал по чужому паспорту) — один из самых увлекательных и смешных тревелогов в мире.

Гр.Д.Робертс “Шантарам”

Когда читаешь «Шантарам», не верится, что история автобиографична и многие события имели место в реальности. Главный герой, сбежав из австралийской тюрьмы, под фальшивым именем Линдсей приезжает в Бомбей и начинает новую жизнь. Наверняка, вы тоже не знаете никого, кто бы прочел эту книгу и остался к ней равнодушным. Наверное, стоит проверить, почему.

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Вряд ли есть другой способ ощутить дыхании Индии так отчетливо. В ней всегда было что-то загадочное и манящее, что привлекло миллионы туристов в разные века. Говорят, там можно обрести просвещение. Но начать все равно стоит с книги - возможно, она станет вашей первой ступенью к Нирване. В противном случае вы точно ничего не потеряете.

Дж.Стейнбек "Путешествие с Чарли в поисках Америки"

Эта книга для настоящих тревелоголиков. Стейнбек писал, что от пароходных гудков у него волосы дыбом, от звуков прогревания мотора — дрожь во всём теле, и эта книга, конечно, для людей, способных понять это чувство. За несколько месяцев Стейнбек исколесил всю Америку на грузовичке вместе со своим пуделем Чарли и описал свои наблюдения в этом романе.

Ему отлично удалось передать быт и настроения людей. Интересно узнать о том, как себя вели, разговаривали и были настроены люди в 60-е годы XX века, еще до глобализации. Тогда говор и быт людей, живущих в одной стране, сильно различались, благодаря чему путешествия могли превращаться в настоящие экспедиции по чужой культуре.

Книги про путешествия / иллюстрация / REUTERS

Питер Мейл «Год в Провансе»

Они сделали то, о чем мечтают миллионы — бросили все и уехали жить в Прованс, где купили для себя небольшой фермерский домик. Они захотели начать новую жизнь — и они ее начали: новые места, открытия, неожиданные приключения и море смешных ситуаций — все это Питер Мейл и его книга «Год в Провансе». Идеальный вариант для тех, кто мечтает сбежать от суеты!

Ёко Тавада «Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов»

На сегодня Ёко Тавада считается одной из лучших современных японских писательниц, и это абсолютно заслужено. «Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» — захватывающая история молодой японской танцовщицы, которая гастролирует по Европе на поезде.

Новые города и новые лица, необычные сны и мечты… эх, читаешь и сам мечтаешь поскорее отправиться в такое же приключение! «С этого поезда невозможно сойти. Жизнь — долгое путешествие в вагоне на нижней полке».

Пол Боулз «Под покровом небес»

Пол Боулз — известный американский писатель, композитор и переводчик, который подарил миру немало интересных книг, а лучшей из них по праву считается «Под покровом небес». Роман рассказывает о путешествии молодой семейной пары по Южной Африке.

Автор удивительно тонко описывает незнакомые и порой дикие для нас пейзажи, а также местные обычаи. Книгу можно смело назвать таким себе предупреждением для всех отчаянных путешественников и искателей приключений, ведь автор сознательно пишет обо всех минусах подобных авантюр, а также о, на первый взгляд, незначительных ошибках, которые могут привести к фатальному финалу. И все же очень захватывающее чтиво!

Адриан Гилл «На все четыре стороны»

Адриан Гилл — остроумный и необычайно интересный британский журналист и критик. Он писал, казалось бы, самые обыкновенные записки путешественника, но поскольку он сам по себе человек необычный, то и книга вышла уж очень захватывающая.

Япония, Америка, Африка, Шотландия, Куба, Индия — вы увидите эти страны такими, которыми никогда ранее не представляли. Адриан Гилл словно специально ищет в каждой стране нечто такое, что никто до него не замечал. Хороший юмор и интересная манера письма как приятный бонус к самим рассказам, которые вызывают непреодолимое желание поскорее купить билеты и отправиться в путь.

Грег Мортенсон "Три чашки чая"

"Три чашки чая" — это поразительная история о том, как самый обычный человек, не обладая ничем, кроме решительности, способен в одиночку изменить мир. Грег Мортенсон подрабатывал медбратом, ночевал в машине, а свое немногочисленное имущество держал в камере хранения. В память о погибшей сестре он решил покорить самую сложную гору К2. Эта попытка чуть ли не стоила ему жизни, если бы не помощь местных жителей. Несколько дней, проведенных в отрезанной от цивилизации пакистанской деревушке, потрясли Грега настолько, что он решил собрать необходимую сумму и вернуться в Пакистан, чтобы построить школу для деревенских детей.

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Джон Кракауэр "В диких условиях"

Основанная на реальных событиях, эта книга рассказывает историю Кристофера Маккандлеса – юноши, который оставил позади успешные перспективы, отказался от денег и отправился в путешествие по Америке, все дальше и дальше уходя от цивилизации. И книга, и снятый по ней фильм вызвали бурную реакцию и массовое паломничество на Аляску, к местам кульминации романа – столь эмоциональной, захватывающей и красивой оказалась история молодого американского романтика.

Дэвид Бирн "Весь мир. Записки велосипедиста"

Объездив без преувеличения весь мир, музыкант, обладатель Оскара и Грэмми, убедился, что лучше всего наблюдать жизнь разных городов с седла «двухколесного коня»: такая точка обзора — быстрее, чем при ходьбе, и чуть выше пешеходов — не даст заскучать, но при этом позволит рассмотреть городской пейзаж в деталях, недоступных пассажирам стремительно несущихся автомобилей или поездов. Велосипед хорош еще и тем, что оставляет время на размышления — и Дэвид Бирн щедро делится с читателем своими мыслями о самых разных вещах: политике, музыке, архитектуре, истории и особенностях национального характера.

Ален де Боттон "Искусство путешествовать"

Отчего людям так свойственна «охота к перемене мест»? Можно ли путешествовать, не покидая собственного дома? Почему во время путешествия все вокруг воспринимается совсем не так, как в обыденной жизни? В книге Алена де Боттона вы найдете ответы на все эти вопросы. Более того — автор со всей убедительностью докажет вам, что в путешествия люди отправляются не только для того, чтобы отдохнуть от дел и набраться впечатлений, но и для того, чтобы испытать ни с чем не сравнимые ощущения свободы от стереотипов и — счастье.

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Петр Вайль "Гений места"

Связь человека с местом его обитания - загадочна, но очевидна. Ведает ею известный древним genius loci, Гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. На линиях пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии. В попытке эту реальность уловить и появляется странный жанр - своевольный гибрид путевых заметок, литературно-художественного эссе, мемуары: результат путешествий по миру в сопровождении великих гидов.

«Ukraїner. Страна изнутри»

Книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая длилась с лета 2016-го до зимы 2018 года и охватила все исторические регионы - от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В книге собраны самые яркие моменты из путешествий уникальными уголками страны: истории людей и мест, которые вдохновляют, трогают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной.

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