Аэропорт "Львов" с начала года перевоз более 2 миллионов пассажиров

В ноябре аэропорт увеличил пассажиропоток также на 39% - до 174 тыс. человек.

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого в январе-ноябре 2019 года увеличил пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 39,3% - до 2,045 млн человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Согласно сообщению, по результатам деятельности аэропорта за 11 месяцев на международных рейсах было перевезено 1,857 млн пассажиров, а на внутренних – 188,4 тыс.

По информации пресс-службы, количество авиарейсов, выполненных из/в аэропорт, за отчетный период выросло на 23,6% и составило 17,458 тыс. рейсов.

Также сообщается, что в ноябре аэропорт увеличил пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 39,2% - до 173,9 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Львов" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 48% – до 1,6 млн человек.

Справка УНИАН. Международный государственный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).