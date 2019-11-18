Эксперты назвали самые опасные и безопасные страны для туристов

В список опасных стран попали Таиланд и Вьетнам.

Международные эксперты организации International SOS составили «Карту туристических рисков», на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте такжеСамолеты перегружены: пассажиров все чаще просят сдавать ручную кладь в багажОтмечается, что самыми опасными для туристов оказались страны Африки – Ливия и Сомали, Латинской Америки – Венесуэла и государство Персидского залива – Афганистан. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по трем показателям: личной безопасности, дорожного движения и медицины.

Также опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию – в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия. Минимальные риски для здоровья в следующем году прогнозируются в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии. Наиболее надежными в рамках личной безопасности станут Исландия, Швейцария и Словения, а в большинстве европейских стран, Японии, Австралии и Новой Зеландии крайне низка вероятность стать участником ДТП.

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