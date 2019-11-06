В Индии Тадж-Махал спасают от смога очистителями воздуха (видео)

Из-за опасного уровня загрязнения воздуха жители вынуждены ходить в респираторах или оставаться дома.

В Индии частная компания установила специальные фургоны очистки воздуха вблизи Тадж-Махала для спасения мечети от смога.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNNTravel.

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В связи с опасным уровнем загрязнения воздуха власти ввели новые правила автомобильного движения, а жители вынуждены ходить в респираторах или оставаться по возможности дома.

Властям не удается найти действенное средство для улучшения ситуации не только для мавзолея, но и граждан. Такое мероприятие направлено на снижение концентрации смога и уменьшение вредного воздействия на шедевр мировой архитектуры.

В совете по контролю загрязнения штата Уттар-Прадеш отмечают, что эксперимент будет длиться в течение 10 дней, но может быть продлен еще на некоторое время.

Тадж-Махал постепенно теряет первоначальный цвет и превращается из мраморно-белого в грязно-желтый. Правительство штата Уттар-Прадеш и администрация Агры пытаются бороться с экологическим бедствием. Это не впервые, когда загрязнение вызывает проблемы в Тадж-Махале. В 2018 году также была подобная ситуация.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году власти Индии выделили 500 тысяч долларов, чтобы очистить Тадж-Махал от грязи, жира, пыли, экскрементов птиц и насекомых.