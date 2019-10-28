Аэропорт «Киев» возобновил работу после ложного сообщения о минировании

Пресс-служба аэропорта сообщила, что после проверки взрывных устройств не обнаружено.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, возобновил работу после ложного сообщения о минировании.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

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«Аэропорт работает в штатном режиме. Была эвакуация и проверка после того, как в полицию поступило анонимное предупреждение о том, что заминирован аэропорт, областная больница», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки взрывных устройств не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 11.00 в оперативные службы поступили сообщения о минировании международного аэропорта «Киев» имени Сикорского (Жуляны), здания СБУ и больницы.

По итогам 2018 года аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 52% - до 2,8 млн человек.

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.