На турфоруме в Киеве рассказали, что нужно делать государству для промоции туристической Украины

Продвижение туристического бренда Украины за границей - функция государства, считает народный депутат Юлия Клименко.

Государство должно выделять больше средств на промоцию Украины в туристическом секторе, если страна хочет принимать у себя иностранных туристов.

Об этом на форуме Inside Travel Industry заявила народный депутат от партии “Голос” Юлия Клименко.

Читайте такжеНа Закарпатье и юге Украины хотят активно развивать сельский туризм

“Это не могут сделать отдельные туроператоры, это не могут сделать даже очень богатые бизнесмены, это функция государства. Государство должно выделить значительные средства на промоцию Украины и ее бренда в туристическом секторе, если оно хочет видеть здесь иностранных туристов”, – сказала она.

“Когда летишь в самолете, открываешь журнал и видишь, как рекламируют себя страны вроде Камбоджи и Индии, но не Украина. Ни в одном журнале авиалиний, ни в одном отеле мира ничего не знают об Украине”, – добавила она.

Депутат предлагает продвигать бренд страны на уровне исполнительной власти, возможно, создать буклеты для чиновников, опираясь на которые они смогут рассказывать о проектах по туризму иностранным делегациям, политикам и т.д.

Помимо этого, по словам Клименко, в Украине необходимо сделать “домашнюю работу” – прежде всего создать качественную транспортную инфраструктуру для пассажиров. Также нужно изменить ряд устаревших законов, например о музейной деятельности, и разрешить открывать в музеях кафе, что будет особенно удобно для посетителей с детьми.

Читайте такжеКиев в этом году посетит на один миллион туристов больше, чем в прошлом - КГГА

“Есть некоторые нюансы, из-за которых иностранные туристы нас просто не поймут. Их нужно выявить и дерегулировать, чтобы мы были на уровне нормальных европейских аттракций”, – сказала депутат.

По мнению Клименко, сегодня туризм - это скорее вопрос развития регионов и громад.

“Необходимо на национальном уровне утвердить стратегию и понять, какой регион, условно, для туризма может дать это и это, а какому региону поручить другие задания”, – добавила она.

Как сообщал УНИАН, поступления от туризма в сводный бюджет Украины в 2018 году выросли в 2,5 раза – до свыше 4 млрд грн с 1,7 млрд грн.

За первые полгода 2019 года Киев посетили почти 900 тысяч иностранных туристов.