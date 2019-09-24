В Одесской области испытали паромную переправу в Румынию

Полное открытие переправы по Дунаю состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

Паромная переправа Орловка (Украина) - Исакча (Румыния), которая соединит по реке Дунай украинский и румынский берега, прошла тестовое испытание.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, 23 сентября пограничники приняли участие в тестовом испытании работы пункта пропуска «Орловка».

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«Первых 20 человек и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу Украины пограничники Измаильского отряда», - сообщил Перегняк.

По его словам, оформление граждан и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. Вчера пограничники еще раз протестировали работу технических средств пограничного контроля, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

В частности, в тестовом переходе приняли участие мэр города Измаил Андрей Абрамченко, глава уездного совета Тулча Хорио Теодореску, мэр Исакчи Анастасе Морару, представители инвесторов, таможенной и пограничной служб Украины и Румынии и пр.

Как отметил Теодореску, переправа станет важной «точкой» соединения между двумя государствами и даст положительный экономический результат, в частности, для округа Тулча. Переправа также сокращает маршрут до Молдовы и на север Украины примерно на 200 км, что для автомобильного транспорта имеет большое значение.

По словам заместителя председателя Одесского областного совета Юрия Димчогло, 23 сентября на паромной линии Орловка – Исакча осуществлено два тестовых рейса с участием пограничных и таможенных служб двух стран.

«Тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон до приема и отправления грузопассажирских паромов. С украинской стороны также протестирована работа систем и оборудования пограничного и таможенного контроля в пункте «Орловка», - отметил Димчогло.

Он уточнил, что полное открытие переправы состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

Предполагается, что на переправе будут работать 4 парома.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в ходе ознакомления со строительством в Ренийском районе тогдашний председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в 2017 году возобновлено активное строительство паромной переправы Орловка-Исакча с румынской стороны, ранее тормозившееся из-за отсутствия всех необходимых согласований.

Сообщалось, что сооружение переправы, формально стартовавшее еще в 2015 году, когда были подписаны соответствующие документы с руководством Румынии, несколько раз задерживалось из-за бюрократических проволочек, в основном, со стороны зарубежных партнеров.

Сообщалось, что стоимость проекта составляет 12 млн евро. Финансируют проект две частные компании.