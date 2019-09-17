Air Astana увеличила количество стыковочных рейсов в Дели через Алматы

Для украинских пассажиров предусмотрены короткие стыковки из Киева в Дели.

Крупнейший казахстанский авиаперевозчик - компания Air Astana, которая осуществляет в Украине рейсы из международного аэропорта «Борисполь», увеличила количество стыковочных рейсов в Дели (Индия) через Алматы (Казахстан).

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Об этом сообщила пресс-служба Air Astana.

«С начала сентября частота стыковочных рейсов Алматы - Дели - Алматы авиакомпании «Эйр Астана» увеличится с 5 до 7 в неделю. Авиабилеты в Алматы можно приобрести на рейсы с вылетом каждый день. Средняя продолжительность стыковки – 1 час 30 мин», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при выборе стыковки в Алматы или Нур-Султан продолжительностью более 10 часов пассажир будет иметь возможность забронировать проживание в гостинице стоимостью от 1 долл. с учетом трансфера между аэропортом и отелем, а также завтрака.

В пресс-службе отметили, что для украинских пассажиров предусмотрены короткие стыковки из Киева в Дели.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Air Astana с июня увеличила количество рейсов из Киева в Нур-Султан до 7 раз в неделю, а с июля в Алматы с 7 до 8 рейсов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Эйр Астана» является совместным предприятием казахстанского ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и британского BAE Systems (49%). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы с 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. В Украине самолеты компании осуществляют рейсы из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) через Алматы и Нур-Султан в Пекин, Урумчи, Сеул, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпур, Дели, Ташкент, Душанбе и Бишкек, а также в города Казахстана.

Воздушный флот авиакомпании насчитывает 35 самолетов из числа Boeing 757/767, семейств Airbus и Embraer. Средний возраст авиапарка – 8 лет.