«Кладбища» кораблей и необитаемые острова: в Чернобыльской зоне появятся новые водные маршруты

Планируется, что уже в ближайшее время по реке Припять будет ходить небольшой кораблик с туристами, помимо этого, могут быть экскурсии на байдарках.

Уже на следующей неделе в Чернобыльской Зоне могут заработать несколько водных туристических маршрутов.

Глава Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук в комментарии УНИАН рассказал, какие интересные места можно будет увидеть на реке Припять и объяснил насколько они безопасны.

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Планируется, что уже в ближайшее время по реке Припять будет ходить небольшой кораблик с туристами, помимо этого, могут быть экскурсии на байдарках.

«Когда идешь по Днепру – это широкая водяная гладь, в Припяти – пейзажи. Там есть очень симпатичные острова, которые не похожи один на другой: где-то все заросло березами, где-то вас встречают птицы. Прекрасное украинское Полесье. Также, у берегов можно увидеть остатки барж. Но мы понимаем, что людей интересует не только река, но и город Припять, другие объекты. Будут делаться причалы как для удобства, так и для безопасности. Основную опасность представляет не вода, а берег, земля, в которой содержатся радиоактивные вещества. Будет радиометрический контроль.

Уже разработано несколько маршрутов. Сейчас утверждаем план внедрения этой инициативы. К 18 сентября все должно быть готово», - рассказывает Виталий Петрук.

По его словам, ученые уже провели исследовательскую экспедицию, которая выявила потенциально опасные объекты. Есть предположение, что в затопленных баржах остается топливо и опасения, что оно может попасть в речку. Этот вопрос будет изучен дополнительно.

Также рассматривается вопрос и о возможности рыбалки в Припяти.

«Мы не рассматриваем этот вопрос с точки зрения промыслового лова. Для спортивной рыбалки надо внести некоторые изменения в нормативно-правовые акты. Скорее всего это будет сделано», - говорит Петрук.