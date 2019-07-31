В Чернобыльской зоне отчуждения появятся водные туристические маршруты

Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей.

В Чернобыльской зоне отчуждения появятся новые водные туристические маршруты по рекам Припять и Уж.

Об этом сообщается на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что маршруты были разработаны во исполнение Указа президента Украины №512 от 10 июля 2019 года "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

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"Развитие новых форм посещения Зоны отчуждения были инициированы туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.

В ГАЗО также отметили, что все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовой режим территории, подвергшейся радиоактивной загрязненности вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Ранее УНИАН сообщал, что развитие туризма в Чернобыльской зоне отчуждения принес в украинский бюджет в 2017 году около 200 тысяч долларов.