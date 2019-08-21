Украинский флаг на вершине Западной Европы: мариуполец с шестью сыновьями покорил Монблан (видео)

Чтобы покорить пятитысячник, юным альпинистам и их отцу понадобилось 20 часов.

Житель Мариуполя Геннадий Мохненко - отец 33-х приемных детей - вместе с шестью сыновьями покорил самую высокую гору Западной Европы. Максимальная высота Монблана, название которого переводится как "белая гора", составляет 4810 м.

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Как говорится в сюжете ТСН, чтобы покорить пятитысячник, юным альпинистам и их отцу понадобилось 20 часов. Десятки остановок, холодный и стремительный ветер. Бок-о-бок семья поднялась на пик и установила там флаг Украины.

Ранее Геннадий вместе с сыновьями уже покоряли Эверест, Килиманджаро, Говерлу, Эльбрус и Арарат.

Следующую вершину экстремалы хотят одолеть зимой. Впрочем, они пока держат в секрете, какую именно гору будут штурмовать.

Как сообщал УНИАН.Туризм, раньше в Карпатах обнаружили самую высокогорную пещеру Украины.