Успеть на море: авиакомпания YanAir в августе назначила дополнительные рейсы из Киева в Батуми

Дополнительные рейсы заявлены на 16, 18, 23 и 26 августа в 08:30 из киевского аэропорта "Борисполь".

Украинская авиакомпания YanAir, которая выполняет ежедневные регулярные авиарейсы из Киева в Батуми, в августе 2019 года выполнит четыре дополнительных рейса на этом маршруте.

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Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, дополнительные рейсы заявлены на 16, 18, 23 и 26 августа в 08:30 из киевского аэропорта "Борисполь". Прилет в Батуми запланирован на 12:00 по местному времени.

"Спрос на отдых в грузинской Аджарии среди украинцев растет, поэтому мы решились в конце туристического сезона увеличить количество авиарейсов в Батуми, при этом практически не поднимая цену даже в пик летнего сезона", - сообщил коммерческий директор авиакомпании Yanair Тарас Стригуненко.

Также отмечается, что стоимость авиабилетов из Киева в Батуми в оба конца на сегодня составляет около 5-5,6 тысяч гривень с багажом в зависимости от дня вылета.

По данным Департамента туризма и курортов Аджарии, за 6 месяцев 2019 года этот регион Грузии посетило 47 тысяч украинцев, что на 10% больше, чем год назад. Всего по итогам 2019 года Грузия ожидает более 200 тысяч украинских туристов (в 2018 году - 167 тысяч).