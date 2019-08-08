В Каменец-Подольском отстраивают часть оборонной стены Старой крепости (видео)

Стена обвалилась более год назад.

Восстановление исторического стены: в Каменце-Подольском отстраивают часть оборонной стены Старой крепости

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Стена обвалилась более год назад - каменную кладку подмыли дожди. В музее говорят - с тех пор, как историческую ограду перестроили в конце XIX века, она уже трижды обваливалась.

Теперь этот кусок стены возведут заново.

Более года в заповеднике разрабатывали проект, изучили все детали и приступили к работе. Восстановление исторического мура займет 7 месяцев.