Буйство красок и традиций: в Яремче состоялся Первый открытый Гуцульский карнавал (фоторепортаж)

Колонна с участниками в течение часа презентовала свои таланты гостям праздника.

В эту субботу, 27 июля, в Яремче отпраздновали День города. В честь этого праздника здесь организовали Первый открытый гуцульский карнавал.

Участники должны были сделать платформу, обязательным условием которой было наличие гуцульской символики и демонстрация местных традиций. Колонна с участниками в течение часа презентовала свои таланты гостям праздника. Всего праздничных платформ было шесть, однако демонстрировали их больше сотни участников.

В мероприятии приняли участие не только творческие коллективы из Яремче, но и из окрестных сел: Микуличина и Яблуницы, а также коллективы учреждений Яремче, например, детского санатория «Прикарпатский» и отделения скорой помощи.

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Практически все участники облачились в традиционную украинскую одежду - вышиванки, а сопровождалось праздник игрой традиционных гуцульских троистых музык.

Все, кто принимал участие в конкурсе платформ, подошли к этому очень творчески. Так, можно было увидеть платформу с лопастями от вертолета, а также крупнейший в Украине джип, собранный сразу из трех машин. В нем одновременно могут разместиться 11 человек.

По словам автора карнавала, местного предпринимателя Ивана Гаврона, мероприятие пришелся по душе не только местным жителям и туристам, но и иностранцам.

"Мы показали, что украинцы умеют танцевать и карнавалить. У меня был разговор с туристами из Польши, то им настолько понравился наш карнавал, что они хотят сделать нечто подобное в Польше. Ну, и мы, конечно, будем продолжать начатую традицию и в следующем году снова проведем Гуцульский карнавал, который станет еще масштабнее", - говорит он.

Победителем карнавального шествия стала платформа санатория «Прикарпатский». В ее презентации приняли участие более около 30 детей, одетых в вышиванки. Дети прошлись по городу-курорту Яремче в костюмах и исполнили украинские песни.