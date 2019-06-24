Аэропорт "Жуляны" в сентябре закроют для полетов на 10 дней – СМИ

В 2017 году аэропорт Жуляны уже проводил ремонт полосы.

Аэропорт Жуляны прекратит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом стало известно avianews.com из своих источников.

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Предприятие уже выпустило NOTAM A1437/19 (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов), в котором указало сроки закрытии аэродрома с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени.

О предстоящем закрытии Жулян на ремонт полосы управляющая воздушными воротами компания «Мастер-Авиа» начала уведомлять авиаперевозчиков, обслуживающихся в аэропорту. На время проведения работ им предлагается временно переехать в аэропорт Борисполь.

avianews.com направило запросы в аэропорт Жуляны о причинах предстоящего ремонта полосы, а также в аэропорт Борисполь относительно готовности обслуживать дополнительные рейсы.

В 2017 году аэропорт Жуляны уже проводил ремонт полосы. Тогда на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года. Ремонт проводился на средства КП «Международный аэропорт «Киев», в собственности которого находится аэродром. Согласно данным системы Prozorro, стоимость услуг подрядчика — компании Onur составила 24,75 млн. грн.

Во время работ авиакомпании, включая крупнейшего клиента аэропорта Жуляны лоу-коста Wizz Air, перенесли полеты в аэропорт Борисполь.

Полная реконструкция и удлинения полосы на средства государственного бюджета в аэропорту Жуляны проводились в 2008 году. Это позволило воздушным воротам расширить список самолетов, которые могут обслуживаться на аэродроме, включив в него самые популярные среднемагистральные авиалайнеры семейства Boeing 737 и Airbus A320.