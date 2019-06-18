Туристический бум в Чернобыле: журналисты отыскали самые необычные достопримечательности (видео)

Журналисты ТСН прошлись зоной отчуждения и подготовили подборку самых необычных туристических достопримечательностей Чернобыля.

Количество посетителей Зоны отчуждения выросла вдвое. А до конца года там готовятся принять сто тысяч туристов.

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Журналисты ТСН прошлись зоной отчуждения и подготовили подборку самых необычных туристических достопримечательностей Чернобыля.

Припятский лис Семен из Чернобыльской зоны отчуждения стал звездой соцсети из-за своей коммуникабельность и приверженность к людям. Лис Семен совсем ручной, его часто подкармливают туристы и публикуют с ним фото.

Парк аттракционов в городе Припять - одно из самых популярных мест в Чернобыльской зоне отчуждения. Парк, находится неподалёку от ДК «Энергетик» и гостиницы «Полесье», и знаменит своим колесом обозрения, что туристы фотографируют едва ли не чаще самой ЧАЭС. В 2017 году туристы из Польши впервые запустили колесо обозрения в Припяти. Видео появилось на YouTube. Администрация Припяти говорит, что это фейк.

Немногие знают о необычном объекте - загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Дуга», до сих пор возвышающейся над безлюдными лесами чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщал УНИАН, сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.