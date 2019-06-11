Расцвет лоукостеров и новые заграничные поезда: как безвиз с ЕС за два года изменил рынок пассажирских перевозок в Украине

С 2015 года доля лоукост-авиакомпаний выросла на 13,4% и, по состоянию на сегодня, составляет 27% от общего количества авиаперевозчиков, выполняющих регулярные рейсы в/из Украины.

За два года действия безвиза Украины с Европейским Союзом существенно увеличилось количество авиарейсов между ними, которые выполняются бюджетными авиаперевозчиками.

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Об этом на своей странице в Facebook по случаю второй годовщины безвиза написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«За 2 года безвиза граждане Украины осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. В том числе 2,91 млн граждан сделали это с биометрическими паспортами, без виз. За второй год безвиза зафиксировано 2,35 млн безвизовых поездок украинцев, это в 4,2 раза больше, чем за первый год (560 тыс. лиц)», - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она отметила, что в течение 2018-2019 годов наблюдается устойчивая тенденция к расширению сети авиамаршрутов, в частности, бюджетных авиакомпаний.

«С 2015 года доля лоукост-авиакомпаний выросла на 13,4% и, по состоянию на сегодня, составляет 27% от общего количества авиаперевозчиков, выполняющих регулярные рейсы в/из Украины. Если в 2017 году мы имели 21 иностранного перевозчика, то в 2019 – 39, из них лоукостеров было 8, сейчас – 11. Кроме того, за последние два года появилось два украинских лоукостера. В 2017 году было 87 иностранных авиамаршрутов, сейчас – 129, из них лоукост-маршрутов было 40, стало 94. Украинские новички-лоукостеры прошлого, 2018 года, осуществляли 8 маршрутов, в этом году - уже 33», - написала вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что в настоящее время утверждено расписание движения регулярных рейсов для 23 авиакомпаний, из них 6 лоукостов, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки по 125 маршрутам до 24 стран ЕС.

«Если говорить о динамике объемов перевозок пассажиров между Украиной и ЕС, то за 2017 год иностранными авиакомпаниями перевезено 2 млн 752,2 тыс., в 2018 – уже 3 820,4 тыс., украинские авиакомпании перевезли в 2017 году 2 млн 784, 5 тыс пассажиров, в 2018 – 3 млн 456,6 тыс. То есть всего в 2017 – 5 млн 5367 тыс., в 2018 – 7 млн 277 тыс», - написала чиновница.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе поделилась цифрами относительно количества иностранных железнодорожных перевозок за время безвиза.

«Ровно два года назад с Центрального железнодорожного вокзала Киева в Польшу отправился первый «безвизовый» поезд до Перемышля. Сколько поездов в ЕС ходит сейчас? По данным, предоставленным «Укрзализныци», железнодорожное сообщение Украина – страны ЕС в графике движения поездов на 2018/2019 год состоит из 20 пар пассажирских поездов», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинскому безвізу с ЕС исполняется два года.