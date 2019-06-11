Сегодня украинскому безвизу с ЕС исполняется два года

11 июня 2017 года начал работать безвизовый режим для граждан Украины.

Два года назад, 11 июня 2017 года, для граждан Украины вступил в силу безвизовый режим с Европейским Союзом.

С начала введения безвизового режима свыше 2,5 млн граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу.

История безвиза

О либерализации визового режима между Украиной и Европейским Союзом, как известно, начали говорить еще в начале президентства Виктора Ющенко. Со своей стороны Украина отменила визы для граждан ЕС с 1 сентября 2005 года.

В 2007 году между Украиной и Европейским Союзом было подписано Соглашение о реадмиссии, то есть принудительное возвращение мигрантов, которые нелегально попали в ЕС из Украины. Зато для определенных категорий украинских граждан визовый режим был упрощен.

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В сентябре 2008 года на Парижском саммите Украина-ЕС Виктор Ющенко достиг договоренности с руководством ЕС о начале диалога по определению условий для безвизового режима. Официально диалог относительно безвизового режима был начат 9 сентября 2008 года.

Через год, на саммите Украина-ЕС 22 ноября 2010 года в Брюсселе, был принят План действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС список реформ, которые должен осуществить Киев для введения новых правил пересечения границы с европейскими странами. Тогда же украинская власть взяла на себя обязательства провести эти реформы.

Только 16 декабря 2015 года Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации и 18 декабря 2015 года одобрила шестой и окончательный Отчет, отметив успешное выполнение Украиной всех необходимых критериев для визовой либерализации. За время от принятия «Плана действий» в Украине сменилось несколько президентов и правительств, прошла Революция Достоинства, началась война.

Однако Украине понадобилось еще два года, чтобы визовая либерализация для граждан стала реальностью. 6 апреля 2017 года Европейский парламент 521 голосом «за» поддержал предоставление безвізу Украине, а 26 апреля послы государств-членов Европейского Союза поддержали решение Европарламента.

Потом было голосование Совета министров иностранных дел ЕС и подписание этого Решения президентом Европарламента и представителем председательствующей страны (тогда это была Мальта).

Наконец, 11 июня 2017 года безвиз для украинцев начал работать.

В какие страны не нужна виза с украинским паспортом: список безвиз

Большинство украинцев уже и забыли про очереди в визовых центрах и множество документов для получения желанного разрешения на посещение другой страны. Ведь уже более 10 миллионов украинцев оформили биометрический паспорт, который позволяет сегодня посетить 130 стран мира.

В украинцев не требуют визы для посещения следующих стран мира:

Азербайджан (до 90 дней)

Албания (до 90 дней)

Антигуа и Барбуда (до 30 дней) (необходимо наличие обратных билетов и доказательства платежеспособности)

Аргентина (до 90 дней)

Беларусь (до 90 дней)

Босния и Герцеговина (до 30 дней) (могут попросить предоставить обратные билеты и доказательства платежеспособности)

Бразилия (до 90 дней)

Вануату (до 30 дней)

Армения

Гаити (до 90 дней, 6$+25$налог)

Гватемала (до 90 дней) (могут попросить предоставить обратные билеты и доказательства платежеспособности)

Гонконг (до 14 дней) (необходимо наличие обратных билетов и доказательства платежеспособности)

Грузия

Доминика (до 30 дней, 20$)

Доминиканская Республика (30-60 дней, 10$+20$ на обратном пути)

Эквадор (до 90 дней)

Израиль (до 90 дней) (могут попросить предоставить обратные билеты и приглашение)

Индонезия (до 30 дней) (отменена в апреле 2016 года)

Казахстан (до 90 дней)

Катар (до 30 дней)

Киргизия (до 90 дней)

Коста-Рика (до 90 дней)(отменена в декабре 2016 года)

Македония (до 90 дней) (необходимо наличие туристического ваучера)

Малайзия (до 30 дней) (необходимо наличие обратных билетов)

Микронезия (до 30 дней)

Молдова

Монголия (до 30 дней)

Намибия (до 90 дней)

Никарагуа (до 90 дней)(необходимо заполнить миграционную карту – 5$, предоставить обратные билеты и подтверждение платежеспособности)

Ниуэ (до 30 дней) (необходимо наличие обратных билетов и подтверждение платежеспособности)

Объединенные Арабские Эмираты (безвиз действует при посещение страны по биометрическому паспорту)

Острова Кука (до 31 дня) (могут попросить предоставить обратные билеты, туристический ваучер и доказательства платежеспособности)

Парагвай (до 90 дней) (необходимо наличие обратных билетов и подтверждение платежеспособности)

Перу (до 90 дней) (необходимо наличие обратных билетов и подтверждение платежеспособности)

Россия (до 90 дней)

Сальвадор (до 90 дней) (необходимо наличие обратных билетов и подтверждение платежеспособности)

Королевство Эсватини (до 30 дней)

Сент-Китс и Невис (до 90 дней) (отмена визы с 27 января 2017 года)

Сербия (до 30 дней)

Таджикистан (до 90 дней)

Тунис (до 30 дня) (необходимо наличие туристического ваучера и обратные билеты)

Турция (до 90 дней) (возможен въезд по внутреннйей ID карте)

Узбекистан (до 90 дней)

Фиджи (до 120 дней) (необходимо обратные билеты и подтверждение платежеспособности)

Чили (до 30 дней) (необходимо наличие обратных билетов и подтверждение платежеспособности)

Черногория (до 90 дней)

Ямайка (до 30 дней, 20$) (необходимо наличие обратных билетов и подтверждение платежеспособности)

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При въезде в некоторые страны, правда, необходимо заполнить миграционную карту (в некоторых странах она платная – 5-10$) и сохранять ее до конца путешествия. Также не следует забывать о страны которые враждуют, например Азербайджан и Армения (с армянским штампом в паспорте есть вероятность, что вас не пустят в Азербайджан. При въезде в Израиль, даже при наличии у вас нужных документов и уплаты всех сборов в аэропорту, могут возникнуть трудности, если в загранпаспорте есть визовые отметки мусульманских стран, как Сирии, Ирана, Ливии или Ливана. Или наоборот.

Кроме безвизовых, есть ряд стран, полететь в которые можно без визы, а получить желаемую наклейку в паспорте прямо в аэропорту по прибытии (visa on arrival).

Безвизовые страны Европы и Шенгенской зоны:

Австрия

Андорра

Бельгия

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Монако

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Сан-Марино

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония