Во Флоренции установят памятник Шевченко

Монумент является подарком Флоренции от Киева, изготовлен по инициативе мэра столицы Виталия Кличко и за счет украинских меценатов.

Муниципалитет Флоренции принял решение об установлении в городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

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Монумент будет установлен в центре Флоренции недалеко от всемирно известного кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города.

Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук. Памятник является подарком Флоренции от Киева и изготовлен по инициативе Кличко и за счет украинских меценатов.

В пресс-службе мэра напомнили, 21-22 апреля 2016 года Кличко во время рабочего визита во Флоренцию на встрече с мэром города Дарио Нарделли обсудил возможность установления во Флоренции памятника Шевченко.

До того, в 2015 году совместными усилиями киевской городской власти, Посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в столице Украины, на Владимирской горке, открыли памятник итальянскому поэту, родившемуся во Флоренции, Данте Алигьери.

Памятник Данте - совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого. Монумент был подарком Флоренции Киеву.