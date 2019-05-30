Журналисты рассказали, что нужно знать для путешествия за границу на собственном авто

Нужно помнить о ряде важных документов, а также о базовой комплектации для поездок.

Перед поездкой за границу на собственном автомобиле нужно проверить техническое состояние транспорта и наличие соответствующих документов.

Как удачно и без приключений уехать в другую страну на машине, разобрались в ТСН.uа.

Так, обязательно необходимо иметь следующие документы:

Национальное водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт)

Международную страховку "Зеленая карта"

Опознавательный знак UA на авто

Номерные знаки

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На некоторых пунктах стоит остановиться более подробно. Так, для поездки в Европу водительское удостоверение должно быть выпущено после 2011 года и иметь указанную дату окончания срока действия. Именно такие права принимают в большинстве стран согласно Венской конвенции 1968 года.

Стоит отметить, что есть еще пять европейских государств, которые требуют не обычное, а именно Международное удостоверение: Австрия, Кипр, Мальта, Ирландия и Исландия. Этот документ можно получить в любом Сервисном центре МВД. Полный список стран, в которых нужны международные права, можно посмотреть на официальном сайте ведомства. Бывали случаи, что национальные права признавали недействительными, и в других странах ЕС, поэтому по возможности стоит сделать международные просто для перестраховки.

Относительно свидетельства о регистрации стоит отметить, что автомобиль должен быть зарегистрирован на водителя (участника поездки) или нужно иметь доверенность.

Еще один важный документ – страховой полис "Зеленая карта". Его наличие обязательно и обычная страховка не подойдет. "Зеленую карту" можно оформить в страховых агентствах по месту жительства, а также часто пункты для получения полиса есть перед границей. По возможности его стоит оформить заблаговременно.

Еще одна тонкость: если вы пользуетесь индивидуальными номерными знаками, то они не действительны для выезда за границу, и их стоит заменить на обычные.

Также не стоит забывать о наклейке UA на белом фоне в черном овале: ее наличие обязательно на автомобилях, участвующих в международном движении.

Что нужно иметь для выезда за границу в автомобиле

Машину нужно укомплектовать стандартным набором, который среди прочего может действительно понадобится водителю с пассажирами. Так, необходимо иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и запасные лампочки для фар.

Кроме того, перед поездкой обязательно необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Сама же машина должна быть без существенных повреждений кузова, трещин на стеклах и тонировки на ветровом окне. Также на шинах должен быть не стерт протектор.

В общем, это ключевые предметы и документы, которые необходимо иметь либо проверить наличие/соответствие перед выездом за границу.