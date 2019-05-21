День Киева: обнародован перечень улиц, на которых движение ограничат ради праздничных мероприятий

25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики.

Обнародован перечень улиц, где будет ограничен проезд транспорта во время празднования Дня столицы и Дня Киева 25 и 26 мая.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, запланировано введение ограничений транспортного движения:

25-26 мая - во время фестиваля «Страна Франкиана» на площади имени Ивана Франко до перекрестка с улицей Ольгинской и до перекрестка с улицей Станиславского;

25 мая с 5.30 до 17.30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: площадь Победы - проспект Победы - разворот возле станции метро «Шулявская» - проспект Победы - площадь Победы; с 5.30 до 17.30 - Крещатик - бульвар Тараса Шевченко.

26 мая в связи с велосоревнованиями с 9.30 до 16.00 - улица Николая Гринченко - улица Кировоградская - проспект Валерия Лобановского - улица Андрея Головко - улица Соломенская - улица Протасов Яр - улица Николая Гринченко (старт-финиш возле дома № 28 на улице Соломенская).

26 мая с 8.00 до 15.00 во время 27-го спортивно-благотворительного «Пробега под каштанами» будет перекрыто движение по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Физкультуры - НСК «Олимпийский» - улица Эспланадная - улица Бассейная - улица Крещатик - Майдан Незалежности.

В КГГА отметили, что 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет концерт на Контрактовой площади группы Space и Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.