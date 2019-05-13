Восемь аэропортов ЕС оказались в десятке худших в мире

Лучшим же аэропортом второй год подряд стал катарский "Хамад".

Восемь из десяти худших аэропортов мира находятся в странах Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует рейтинг группы AirHelp - одной из ведущих групп по защите прав пассажиров.

В рейтинг попали 132 аэропорта со всего мира, которые оценивались по трем показателям - своевременное выполнение рейсов, качество услуг, еда и магазины. Во время его составления учитывались официальные данные о рейсах и отзывы 40 тысяч путешественников.

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AirHelp оценивала только те аэропорты, которые считаются "популярными", и те, по которым можно собрать достаточно данных.

Португальский аэропорт Лиссабон был признан самым худшим, набрав всего 5,7 балла из 10 возможных.

Голландский аэропорт Эйндховена занял 130-е место, аэропорт Бухареста - 129, международный аэропорт Мальты - 128, аэропорт Манчестера - 127, парижский аэропорт "Орли" - 126, аэропорт Порта - 125 и лондонский "Гатвик" - 123.

Лучшим аэропортом в мире стал катарский "Хамад", он же получил эту награду в прошлом году. Вторым стал аэропорт Токио, а третьим - аэропорт Афин.

В первую десятку аэропортов кроме Афин от Европы попали аэропорт Гданьска (5 место) и аэропорт испанского острова Тенерифе (9-е место).

Украинских аэропортов в рейтинге нет.