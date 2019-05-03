Первый казахстанский лоукостер FlyArystan запустит рейсы в Украину в начале следующего года

В каждой стране FlyArystan хочет найти стратегического партнера, который станет основным акционером авиакомпании.

Первый казахстанский лоукостер - авиакомпания FlyArystan, которая является дочерней компанией Air Astana, намерен запустить рейсы в Украину в конце этого или в начале следующего года.

Об этом сообщил журналистам президент Air Astana Питер Фостер в ходе торжественного запуска первого рейса FlyArystan.

«На данный момент мы запускаем рейсы FlyArystan только внутри Казахстана. Но уже сейчас мы рассматриваем стратегическое партнерство и открытие рейсов в других странах. Например, Украина, Грузия, Узбекистан. Рейсы в эти страны мы планируем открыть до конца этого года или в начале 2020 года», - сказал он.

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Фостер отметил, что на украинском направлении авиакомпания рассматривает запуск рейсов во Львов и Одессу.

«В краткосрочном периоде мы можем рассматривать и чартерные полеты в Украину. Также, мы рассматриваем чартерные полеты в Грузию», - добавил он.

Также Фостер сообщил, что в каждой стране FlyArystan хочет найти стратегического партнера, который станет основным акционером авиакомпании.

«Планы компании включают не только открытие международных маршрутов, но и базирование самолетов других странах – Украине, Узбекистане, Грузии. Объём инвестиции от партнеров в Украине, Грузии, Узбекистане для запуска рейсов может составить 20-25 млн долл., учитывая тот факт, что будут использоваться существующие ресурсы Air Astana», - отметил он.

Как отметил Фостер, FlyArystan будет работать в соответствии с классической моделью лоукостеров, которая успешно внедрена в других странах. «Эта модель отличается очень высокой плотностью компоновки пассажирских кресел – около 180 кресел. Мы остановили свой выбор на самолетах Airbus 320»- отметил он.

При этом президент Air Astana подчеркнул, что тарифы FlyArystan являются в два раза ниже, чем у Air Astana и начинаются от 10 долл.

«Это должно повысить мобильность населения Казахстана. Продажа билетов на рейсы лоукостера началась 29 марта. На данный момент продано порядка 50000 билетов, 85% которых составляют «безбагажные» тарифы. Поэтому цифры говорят о большом интересе населения страны», – отметил он.

Также, Фостер сообщил, что на данный момент флот FlyArystan составляет 2 самолета, однако, к концу этого года количество самолетов вырастет до 4.

«При этом уже в конце следующего года эта цифра увеличится до 9, а до конца 2021 года – до 15 самолетов. Однако, если планы по развитию международных маршрутов будут успешными, то мы будем увеличивать количество самолетов до 24»,- сообщил он, добавив, что возраст флота составляет от 5 до 6 лет.

Справка УНИАН. Компания FlyArystan — первая казахстанская бюджетная авиакомпания (лоукостер), базирующаяся в городе Алматы. Авиакомпании FlyArystan является дочерней компанией крупного авиаперевозчика Air Astana. Продажи билетов на рейсы FlyArystan стартовали 29 марта 2019 года, а начало полетов стартовало с 1 мая на внутренних регулярных рейсах между городами Алматы и Нур-Султаном, Карагандой, Таразом, Павлодаром и Уральском на самолётах Airbus 320.