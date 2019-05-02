В Украине возобновили выдачу биометрических паспортов

Выдача паспортов была приостановлена с 27 апреля по техническим причинам.

Сегодня, 2 мая, в Украине возобновили работу центры "Паспортный сервис".

Они не работали с 27 апреля, сообщает ТСН.

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В Государственном предприятии "Документ" уточнили: оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, удостоверений на временное и постоянное проживание были приостановлены по техническим причинам. "Документ" проводил работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля стоимость услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карточки) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу возрастет.

Согласно внесенным изменениям, новые суммы административного сбора будут составлять:

• при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) — 345 гривень (ранее 279 грн);

• при оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) — 471 гривню (ранее 366 грн);

• при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) — 682 гривень (ранее 557,32 грн);

• при оформлении заграничного паспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований) — 1034 гривни (ранее 810,32 грн).