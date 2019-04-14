С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Таиланд без виз

Для туристической поездки нужно будет иметь лишь загранпаспорт.

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз.

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Как сообщал Департамент консульской службы МИД Украины, для поездки нужно будет иметь лишь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический). Срок безвизового пребывания составляет до 30 дней.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Напомним, за первые три месяца 2019 года Украина поднялась в рейтинге паспортов мира с 41-го на 40-е место, но в то же время количество безвизовых стран осталось прежним – 128.