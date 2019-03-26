Украина вошла в топ-40 в "безвизовом" рейтинге паспортов

По состоянию на март 2019 года украинцы могут посещать без визы или с визой по прибытии 128 стран мира.

За первые три месяца 2019 года Украина поднялась в рейтинге паспортов мира с 41-го на 40-е место, но в то же время число безвизовых стран осталось прежним – 128.

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Об этом свидетельствуют данные опубликованного 8 января 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Согласно обновленному рейтингу, 40-ю строчку с Украиной делят Никарагуа и Тувалу. На 39-м месте расположилось Вануату со 129 безвизовыми странами.

При этом первое место в Индексе разделили Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция - со 187 безвизовыми странами.

Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Так, Великобритания сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны). Впрочем, Brexit пока что не повлиял на позицию Великобритании в Индексе. Потеря позиций страны в рейтинге связана в первую очередь с улучшением результатов азиатских стран.

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В то же время паспорта стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, занимают высокие позиции. Мальта за три месяца поднялась с 9-й на 8-ю строчку рейтинга. Она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. Результаты Кипра не изменились: 16-е место и 173 страны без визы. Черногория, которая должна запустить свою инвестиционную программу в ближайшие месяцы, поднялась на 19 строчек с 2009 года, и сейчас занимает 43-е место с показателем 124 страны.

А вот на последнем, 104-м месте рейтинга оказались неспокойные Ирак и Афганистан - у них по всего по 30 безвизовых стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Более подробно с рейтингом и методологией можно ознакомиться здесь.

Как сообщал УНИАН.Туризм, за прошедший 2018 год Украина поднялась в рейтинге паспортов мира на три позиции, при это увеличив количество безвизовых стран на 14.