За сезон цветения сакуры Япония получила прибыли на миллиарды долларов (видео)
12:39, 10 апреля 2019Новости туризма
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Потоки денег идут благодаря многочисленным туристам, которые приезжают со всего мира, чтобы полюбоваться цветением сакуры.
Иллюстрация \ REUTERS
Цветы на вес золота - в Японии подсчитали доходы от цветения сакуры. Речь идет о миллиардах долларов.
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Потоки денег идут благодаря многочисленным посетителям, в том числе туристам, которые приезжают со всего мира, чтобы полюбоваться очаровательными пейзажами.
По данным престижного экономического издания "Блумберг", благодаря сакуре в среднем за сезон госказна Японии пополняется дополнительными $2,5 млрд.
За сезон цветения сакуры Япония получила прибылей на миллиарды долларов
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