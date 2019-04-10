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За сезон цветения сакуры Япония получила прибыли на миллиарды долларов (видео)

12:39, 10 апреля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация \ REUTERS

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Потоки денег идут благодаря многочисленным посетителям, в том числе туристам, которые приезжают со всего мира, чтобы полюбоваться очаровательными пейзажами.

По данным престижного экономического издания "Блумберг", благодаря сакуре в среднем за сезон госказна Японии пополняется дополнительными $2,5 млрд.

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Теги: #Япония#туристы#сакура