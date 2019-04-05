В небе над Черногорским хребтом: ведущий «Мир наизнанку» начал рекордный полет по Украине (фоторепортаж, видео)

Цель полета - показать, что в Украине «малая авиация» имеет большой потенциал и эту отрасль нужно развивать.

Из Ивано-Франковской области ведущий передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров сегодня, 5 апреля, утром начал рекордный полет по Украине. Об этом в социальной сети Facebook сообщил сам Комаров.

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«Наш рекордный полет стартовал. Пролетели над Черногорским хребтом, с расстояния вытянутой руки (крылья) видели вершину Говерлы. Нереальная красота. Времени писать нет, все на минуты. Сейчас вылетаем из Косино в Дрогобыч. Косино встретил по-королевски, красной дорожкой и бутербродами с икрой. Следите за нашим полетом онлайн здесь, а также в сториз инстаграма. До понедельника мы все время летим», - написал ведущий.

Стартовал полет в 6.40 из Коломыи. Здесь же вечером 7 апреля его должны завершить. Уже сегодня после обеда команда планирует быть в Житомире, а ночевать надеются в Киеве.

Комаров вместе с оператором Александром Дмитриевым и двумя пилотами планируют посетить 33 аэродромаобщим маршрутом свыше 3 тыс. км за три дня. Чтобы успеть облететь все, нужно осуществлять от 8 до 12 посадок ежедневно.

«Мы хотим показать, что «малая авиация» является очень важной для страны. Ее можно использовать в спасательных работах, в медицинских и военных целях, с ее помощью можно контролировать вырубку лесов. Самолеты могут стать транспортной частью Украины. Сейчас во всем мире такое есть. Авиамаршрутка стоит не так дорого, как кажется.

У нас для этого все есть», - сказал журналистам перед вылетом ведущий программы «Мир наизнанку».

Идейным вдохновителем такого полета стал коломыйский авиатор Игорь Табанюк. К полету готовились почти месяц.

Запланированный маршрут охватывает практически всю Украину, за исключением закрытых для полетов регионов. На пути у пилотов Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Винница, Каменец-Подольский, Житомир, а также Косино, Дрогобыч, Скадовск, Бердичев, Гайсин, Веселое и другие населенные пункты.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ведущий популярной программы «Мир Наизнанку» Дмитрий Комаров назвал страну, в которую он хотел бы вернуться, а также «одноразовую» страну для путешествий.