Ботанический сад Львовского университета откроет свои двери для туристов

Ботанический сад Львовского национального университета им. И. Франко является одним из старейших садов Украины и Восточной Европы.

7 апреля с 14:00 до 18:00 в Ботаническом саду Львовского национального университета им. И. Франко состоится День открытых дверей «Предвестники весны».

Читайте такжеНазваны самые очаровательные деревушки Европы

Администрация ботанического сада приглашает всех желающих посетить учреждение, находящееся на ул. Черемшины, 44 в Львове.

Ботанический сад Львовского национального университета им. И. Франко является одним из старейших садов Украины и Восточной Европы. Он основан в 1852 году, имеет длительную историю и богатую коллекцию растений.

Сегодня ботанический сад – учебная, научно-исследовательская и природоохранная организация при университете. Ботанический сад ведет широкую просветительскую деятельность, которая направлена на распространение ботанических и экологических знаний среди населения. Сотрудники Ботанического сада (по предварительной записи) регулярно проводят экскурсии для школьников и студентов.