Авиакомпания airBaltic запустила масштабную двухнедельную распродажу на рейсы до конца года

На данный момент airBaltic предлагает прямые авиарейсы в Ригу из Киева, Одессы и Львова, а также немало вариантов перелетов с пересадками в ряд городов Европы, акция действует при покупке билетов в период с 2 по 16 апреля 2019 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления с начала мая до конца 2019 года.

Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 2 по 16 апреля 2019 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 7 мая по 18 декабря 2019 года.

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Из Украины airBaltic предлагает прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова в столицу Латвии - Ригу. Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 59 евро в одну сторону, из Львова - от 49 евро, из Одессы - от 69 евро.

Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам более 50 предложений рейсов в страны Европы с пересадками по цене от 65 евро. Например, столько стоит перелет из Киева в Копенгаген (Дания) или Стокгольм (Швеция) или со Львова в Берлин (Германия).

Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС, к примеру, из Риги, Вильнюса или Таллинна, стартуют от 15 евро.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее латвийская Рига вошла в топ-15 лучших туристических направлений в Европе 2019 года.