В Риме коммунальная служба уничтожила историческое граффити (фото)

Надпись «Голосуй за народный фронт Гарибальди» была сделана в 1948 году и являлась памятником истории.

Жители римского квартала Гарбателла возмущены халатностью коммунальных служб и размещают гневные посты в социальных сетях.

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Местные жители подчеркивают, что возле граффити находилась табличка, которая раскрывала смысл и значение надписи на доме по улице Базилио Бролло. Однако коммунальные работники не обратили на нее внимание, передает Вокруг света.

Можно ли восстановить надпись, неизвестно.

Выборы 1948-го были первыми парламентскими выборами после принятия Учредительным собранием Конституции Итальянской Республики, вступившей в силу 1 января того же года. Для участия в выборах компартия и социалистическая партия Италии сформировали единый Народно-демократический фронт, человеком-символом которого был выбран национальный герой Джузеппе Гарибальди.

Главными конкурентами Народно-демократического фронта были представители Христианско-демократической партии. Именно ей в конечном счете и досталось большинство мест в парламенте.