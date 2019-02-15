Парубий похвастался, что ВР пользуется популярностью среди туристов

Так, более 30 тысяч украинцев и иностранцев пришли на экскурсии в парламент.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что за последний год парламент посетили 935 экскурсионных групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил во время торжественного открытия в кулуарах второго этажа парламента порталов "Конституция Украины" и "Акт провозглашения независимости Украины".

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"Мы за последние годы кардинально увеличили число посетителей и экскурсий в украинском парламенте. Мы развернули широкую программу привлечения молодежи, делегаций из регионов, делегаций из других стран для ознакомления с работой украинского парламента", - отметил Парубий.

По его словам, "холл украинского парламента стал публичным общественным пространством, где постоянно проходят экскурсии".

"Только за последний год 935 экскурсионных групп посетили Верховную Раду Украины. Более 30 тысяч посетителей и из-за рубежа, и из Украины пришли на экскурсии в Верховную Раду", - добавил глава парламента.