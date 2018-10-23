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Пользователи Google Maps переименовали Верховную Раду в Верховную Зраду

09:21, 23 октября 2018
Курьёзы
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Пользователи снизили рейтинг учреждения до 2,5 из 5 / фото УНИАН

Кроме того, пользователи оставили ведомству десятки негативных отзывов, что позволило снизить рейтинг учреждения до 2,5 из 5. Большинство пользователей сервиса оценили работу Рады на 1 балл.

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Как сообщал УНИАН, разъяренные хакеры обозначили здание Роскомнадзора как «гей-бар» на картах Google Также они переименовали ведомство в "Роскомпозор". 

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Теги: #Киев#Верховная Рада#Верховная Рада Украины