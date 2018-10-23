Пользователи Google Maps переименовали Верховную Раду в Верховную Зраду
09:21, 23 октября 2018Курьёзы
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Большинство пользователей сервиса оценили работу Рады на 1 балл.
Пользователи снизили рейтинг учреждения до 2,5 из 5 / фото УНИАН
Пользователи сервиса Google Maps переименовали Верховную Раду Украины в Верховную Зраду Украины.
Кроме того, пользователи оставили ведомству десятки негативных отзывов, что позволило снизить рейтинг учреждения до 2,5 из 5. Большинство пользователей сервиса оценили работу Рады на 1 балл.
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Как сообщал УНИАН, разъяренные хакеры обозначили здание Роскомнадзора как «гей-бар» на картах Google Также они переименовали ведомство в "Роскомпозор".
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