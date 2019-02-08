В День влюбленных в Киеве можно будет купить билет на фуникулер за поцелуи и объятия

Акция продлится только час.

Фуникулер Киева предлагает пассажирам бесплатно проехать с 8 до 9 утра на День Святого Валентина, 14 февраля. Для этого надо обнять или поцеловать человека, с которым вы решили прокатиться на фуникулере.

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В комментариях на странице Facebook пользователи спросили, почему выбрали именно такое время. На что в компании ответили, что «по исследованиям купидона, в эти часы больше всего влюбленных».

Еще один пользователь спросил, нужно ли целовать для бесплатного проезда кондуктора, на что Киевпастранс поблагодарил за предложение, но отказал мужчине — «женщины контролеры и кассиры замужние».

Также в "Киевпастрансе" уверяют, что в этот день будут раздавать сладости, давать уникальные билеты-валентинки вместо обычных и разыгрывать 10 бесплатных проездных.