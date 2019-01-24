Город-пикник и вино: путешественник рассказал о главной "фишке" французского Бордо

Бордо и вино — это намертво спаянная ассоциация, пишет журналист Олег Дорожовец.

Французский город Бордо архитектурно похож на Париж, но характером попроще: если Париж — это город-шик, то Бордо — это город-пикник, прекрасное расположение духа которого определенно поддерживает хорошее вино.

Об этом в статье для журнала «Новое время страны» пишет тревел-журналист Олег Дорожовец.

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По его словам, Бордо и вино — это намертво спаянная ассоциация и даже в аэропорту Мериньяк растет виноград. Хотя Бордо и без вина достоин посещения, с вином все выглядит в еще более мажорных бордовых тонах, отмечает автор. «Архитектурно Бордо похож на Париж. Но характером попроще. Если Париж — это город-шик, то Бордо — город-пикник. Огроменный Общественный сад, шести километровая набережная на левом берегу Гаронны, экологический кластер Darween на правом — все они даже среди бела дня забиты безмятежно жующими на зеленой травке людьми. У кого-то полноценная трапеза на свежем воздухе, а кому-то достаточно коробочки местных сладостей — канеле. Это небольшие карамелизированные кексы с ромом и ванилью», – описывает атмосферу города Дорожовец.

При этом он отмечает, что выпивка в публичных местах не приветствуется, даже в Бордо. Исключение — традиционный фестиваль вина, проходящий в июне. Это, условно говоря, французский аналог Октоберфеста. «Фермеры и бочки съезжаются со всех окрестных шато, туристы — со всего мира. Три дня город гудит, как веселый хмельной улей. В остальное время спокойно и неторопливо выпить бокал бордо можно в одном из прибрежных баров или на прячущихся в каменных мешках уютных площадях Камиль-Жюлиан, Фернан-Ляфарж, Сен Пьер. Вообще здесь каждый второй дом, выходящий окнами на реку, — питейное заведение», – пишет автор.

Краткий курс виноделия и винопития гостям настоятельно рекомендуется пройти в Cite du Vin — самом раскрученном и необычном музее Бордо. «Блестящее претенциозное здание похоже непонятно на что. Вино, выплеснувшееся из бокала? Устрицу, выскользнувшую из раковины? Футуристический элеватор? Внутри — искусственные сумерки, стильные интерьеры, масса интерактива и море народу. Очередь лучше занимать с самого утра. И если за полчаса доберетесь до кассы, считайте, это успех. Осязать вино в музее полагается всеми органами чувств — на вкус, цвет, запах, звук, ощупь. По пути вам встретятся кинотеатры, лектории, голограммы, мягкие диваны, шахматные столики, бутылки и бочки в разрезе…», – описывает интерьер Дорожовец. По его оценке, структурно Cite du Vin — это вереница автономных пространств, где каждый должен найти свое.

Закрепить теоретические знания можно прямо через дорогу — в одном из ресторанчиков рынка Бакалан.

«Хорошее вино определенно поддерживает прекрасное расположение духа. И настраивает на философский лад. Не зря же здесь родились Монтень, Монтескье, Мориак», – резюмирует автор.

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