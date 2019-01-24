Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на все "польские" рейсы

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 24 января, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на все маршруты из и в Польшу при бронировании авиабилетов 24 января 2019 года.

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Как говорится в почтовой рассылке авиакомпании, акция действует 24 января с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2019 года. Акционная цена применяется только к бронирований через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы в Польшу из трех украинских городов - Киев (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовице, Краков, Познань), Харьков (Вроцлав, Гданськ, Катовице, Краков) и Львов (Вроцлав, Гданськ, Катовице).

При этом из польских аэропортов можно продолжить свое путешествие в другие европейские страны, куда Wizz Air также предлагает скидки на указанный период и куда пока нет прямых рейсов авиаперевозчика из Украины.

Кстати, поскольку скидки действуют на рейсы до конца марта, можно подобрать себе маршрут на ближайшие праздники. Вот несколько идей от УНИАН для путешествий на День влюбленных 14 февраля или на 8 марта.