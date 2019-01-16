До 200 гривень за ночь: в Украине изменили размер туристического сбора

Если раньше размер туристического сбора зависел от стоимости номера, то теперь он зависит от минимальной зарплаты.

1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в Украине действуют новые ставки туристического сбора.

Если раньше размер туристического сбора зависел от стоимости номера, то теперь он зависит от минимальной зарплаты, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Таким образом, для украинских туристов сбор составит до 0,5%, а для иностранных - до 5% от минималки.

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"В то же время, Минэкономразвития обращает внимание на то, что в абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов. Предельные размеры туристического сбора вполне соответствуют мировой практике. Ставки разнятся от 1 до 9 евро. Например, в Риме он составляет от 3 до 7 евро в зависимости от класса отеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательный размер туристического сбора будет устанавливаться каждым отдельным сельским, поселковым, городским советом или советом объединенной территориальной общины для своего населенного пункта.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 января 2019 года повышает стоимость оформления электронных виз до 85 долларов.