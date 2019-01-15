Конец праздника: почти 4 миллиона людей побывало в центре Киева в праздничный период (видео)

В столице разобрали главную елку.

Праздники официально заканчиваются - пора прекращать усиленно кушать и пить. Лишь на Софийской площади столицы празднующие поглотили 220 тонн глинтвейна и 70 тонн мяса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это подсчеты организаторов, что обустраивали рождественскую ярмарку и саму елку. По их данным, в праздничный период в центре Киева побывали почти четыре миллиона человек.

И сегодня утром у Софии разобрали елку. Несколько часов понадобилось альпинисту, чтобы извлечь из каркаса уже пожелтевшие деревья. После чего зеленстроевцы на площадь пригнали два трактора: один перерабатывал елки на удобрение, чтобы другой вез в парки под живые деревья.

Вернуть Софиевской площади привычный облик организаторы обещают к выходным.