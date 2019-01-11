Летящим во Франкфурт украинцам посоветовали перебронировать билеты из-за забастовки

Пассажиры 15 января до 20.00 не смогут пройти контроль безопасности и попасть на свои рейсы.

Украинские дипломаты советуют гражданам Украины, летящим в аэропорт Франкфурта 15 января, перебронировать билеты на другие дни из-за забастовки служб безопасности в аэропорту.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне в Facebook.

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"Вниманию пассажиров, планирующих путешествие во Франкфурт-на-Майне или транзитом через франкфуртский аэропорт в другие города 15 января. По информации аэропорта Франкфурт (Fraport / Flughafen FFM), на 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта", - говорится в сообщении.

"Как сообщается, до 20.00 по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти контроль безопасности (в том числе и в транзитной зоне) и таким образом не смогут попасть на свои рейсы. Служба аэропорта просит пассажиров перебронировать их билеты на другие даты", - сказано в сообщении.