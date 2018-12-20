"Борисполь" хочет ограничить прибытие импортных грузов

Необходимость временного ограничения импортных грузов объясняют резким увеличением объемов авиагрузов за последние две недели.

Международный аэропорт "Борисполь" планирует с 24 декабря по 4 января ввести ограничение на прибытие грузов на грузовой терминал в связи с большими сезонными объемами авиагрузов.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели. "Данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта. Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений", - отметил в пресс-службе.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".