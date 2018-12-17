Туристов предупреждают: лавинный сезон в Украинских Карпатах объявлен открытым (карта)

17-18 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

16 декабря 2018 года в Украинских Карпатах в рамках деятельности метеостанции Плай открылся лавинный сезон.

Читайте такжеПогода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Об этом сообщается на официальной странице Отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

Так, согласно данным снеголавинных станций по состоянию на утро 17 декабря в Украинских Карпатах сформировалась следующая ситуация:

- на снеголавинной станции Пожежевская: температура воздуха -0,4 °С, ветер - штиль, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 29-47 см, снег слежавшийся, влажный.

- на снеголавинной станции Плай: температура воздуха -3,6°С, ветер южный 6 м/с, порывы 8 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 23-39 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

- на снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха-0,0°С, снег, мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 54 см.

Как отмечают в Гидрометцентре, 17-18 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.