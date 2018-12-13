Во Львове открыли Фабрику Святого Николая (фото)

Помощники Святого Николая готовят подарки для детей.

В четверг, 13 декабря, во львовском Дворце искусств уже в 18-й раз открыли Фабрику Святого Николая.

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Уже восемнадцатый год подряд в рамках проведения благотворительной акции "Николай о тебе не забудет" стартовала акция "Фабрики святого Николая". В этом году около 500 волонтеров посетят свыше 2,5 тыс. ребятишек с 1,3 тыс. малообеспеченных или многодетных семей, а также семей участников Антитеррористической операции.

На открытии Фабрики выступила мужская хоровая капелла «Дударик», исполнив отрывок из мюзикла-сказки «Приключения святого Николая».

Как сообщал УНИАН, в центре Львова на прошлой неделе открылась большая рождественская ярмарка, которая будет работать до 20 января 2019 года.

Главное украшение Львова на Рождество – 20-метровая елка - торжественно засияет на площади перед Львовской Оперой 18 декабря. В этом году ее подарили львовянам жители Яворивского района Львовщины.

Львовский рождественская ярмарка проходит ежегодно с середины декабря до середины января на проспекте Свободы и на площади Рынок.

Впервые ярмарка состоялась в 2009 году, и стала первой Рождественской ярмаркой западноевропейского образца в Украине. Организатором является компания «Львовские ярмарки».

Среди товаров представлены: новогодние сувениры, традиционные изделия из керамики, льняные вещи, авторские работы художников. Кроме того, каждый желающий может отведать разных вкусностей, пончиков, меда, глинтвейна, вареников и горячего шоколада.

Кстати, на зимние праздники во Львов уже запустили несколько дополнительных поездов.