Днепровский планетарий закрыли: когда он заработает снова – неизвестно

В пресс-службе учреждения напомнили, что планетарий существует уже 50 лет.

С 3 декабря 2018 года городское коммунальное учреждение культуры «Днепровский планетарий» закрыт для посетителей.

Как сообщает пресс-служба Днепровского планетария на своей странице в Facebook, письмо с подписью Председателя правления ОО «Аэрокосмический музейный центр культуры и образования молодежи» по поводу прекращения хозяйственной деятельности и освобождения помещений администрация Планетария получила 29 ноября 2018 г. в 16:15.

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Отмечается, что с сентября 2018 года 93% помещений Днепровского планетария предоставлено в аренду ОО «АМЦКОМ» по Решению Днепровского городского совета VII созыва. С целью осуществления капитального ремонта или реконструкции. Сроки начала и окончания ремонта пока не известны. Вопросы по проведению пресс-конференции по этому поводу остается открытыми.

«Надеемся, что в 2019 году вы сможете посетить обновленный осовремененный планетарий. С вопросами по поводу проведения ремонтных работ, срока открытия и дальнейшего функционирования ГКЗК «Днепровский планетарий» можно обращаться в Департамент гуманитарной политики Днепровского совета и к руководству ОО «Аэрокосмического музейного центра культуры и образования молодежи», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что планетарий существует уже 50 лет.

«Наши сотрудники изо дня в день создавали виртуальную Вселенную в Звездном зале Днепровского планетария, вдохновляли посетителей своей любовью к звездному небу, наполняли атмосферой жажды познания. Наши зрители приходили в Планетарий детьми, потом приводили сюда своих детей, а сейчас приходят вместе с внуками. Много известных людей нашего города, Украины и даже других стран начали познавать Вселенную именно в стенах Планетария, в астрономическом кружке «Орион». Мы благодарны за поддержку общине нашего города Днепр, Городскому совету, Ассоциации планетариев Украины, областному профсоюзу работников культуры, журналистам украинских изданий и всем неравнодушным, кто был с нами все эти годы», – добавили в пресс-службе.