Из-за неисправности экспресса в Борисполь некоторым пассажирам пришлось регистрироваться на другие авиарейсы

В настоящее время задержек в движении поезда из Киева в аэропорт «Борисполь» нет.

Почти все пассажиры экспресс-поезда Kyiv Boryspil Express, который сегодня сломался, успели на свои рейсы.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления компании «Укрзализныця» Евгений Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

"Все пассажиры успели на свои рейсы. Один пассажир смог перерегистрироваться на завтрашний рейс в Доху», - написал он.

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Также Кравцов отметил, что сегодня задержек в движении поезда в аэропорт «Борисполь» нет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 ноября, «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Расчетное время в пути - 35 минут.

Сегодня, 1 декабря, в «Укрзализныце» сообщили, что около полудня машинист поезда из-за технической неисправности на 19-м км маршрута попросил вспомогательный поезд. О ситуации были оперативно извещены соответствующие службы аэропорта «Борисполь», чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде.

В госкомпании объяснили, что техническая неисправность в поезде Kyiv Boryspil Express возникла из-за непогоды, извинились и пообещали расследовать инцидент подробнее.